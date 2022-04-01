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Зарема Салихова прокомментировала уход Айртона из «Спартака»

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Global Look Press

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход защитника московского клуба Лукаса Айртона во «Фламенго». Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Его уход никак не входил в спортивную стратегию клуба, как и многое другое. Тем не менее даже в этих условиях сделка пойдет на благо клуба – Айртон не сбежал, как делали другие, а показал себя профессионалом. А еще хочу отметить, что на этот отъезд повлияло позорное истолкование эпизода в матче с «Нижним» судьей Ивановым», – сказала Салихова.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

После 22 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 27 очков.

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Футбол. Чемпионат России
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