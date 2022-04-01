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Бушманов оценил возможный переход Черышева в «Спартак»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход Дениса Черышева в «Спартак». Его слова передает «РБ Спорт».

Ранее футбольный тренер Дмитрий Черышев заявил, что его сын, выступающий за испанскую «Валенсию», хочет играть за «Спартак».

«Черышев — хороший, качественный игрок, но я давно не видел его на поле. Однозначно сложно сказать, помог бы он «Спартаку» или нет, но Денис футболист хорошего уровня», — сказал Бушманов.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за «летучих мышей» 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В 33 встречах за национальную команду России Черышев забил 12 мячей и сделал пять голевых пасов.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.

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Футбол. Чемпионат России
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