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Мостовой: уход Айртона — проблема для «Спартака»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход защитника «Спартака» Лукаса Айртона во «Фламенго». Его слова передает «Чемпионат».

«В футбольном плане уход Айртона — проблема для «Спартака». Таких левых защитников в РПЛ не так много. Сейчас все будет упираться в ситуацию, но команда идет на 10-м месте. Клуб ни за что не борется. Какая уже разница», — сказал Мостовой.

«Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход Айртона во «Фламенго».

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Футбол. Чемпионат России
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