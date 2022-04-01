Самедов оценил трансфер Айртона из «Спартака» во «Фламенго»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о переходе защитника московского клуба Лукаса Айртона во «Фламенго». Его слова передает «Чемпионат».

«Не считаю, что это большая потеря именно левого защитника для «Спартака». Команда справится, найдет, кем заменить Айртона», — сказал Самедов.

«Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Айртона.