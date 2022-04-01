Малкин принес победу «Питтсбургу» в матче с «Миннесотой», за которую забил Капризов

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, где местная «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимала «Питтсбург Пингвинз», встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3 (ОТ).

Счет в матче открыл хоккеист «Питтсбурга» Рикард Ракелль. Мэтт Дамба сравнял счет в матче. Позже Джейк Гюнцель с передачи Евгения Малкина вновь сумел вывести «Питтсбург» вперед. Ракелль удвоил преимущество «Пингвинз». Сократил преимущество гостей игрок «Миннесоты» Фредерик Годро. В дополнительное время матч перевел нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В овертайме решающую шайбу забросил Евгений Малкин.

Таким образом, «Питтсбург» после 69 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 92 очка. «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, набрав 87 баллов.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды.