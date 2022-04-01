Кечинов об уходе Айртона из «Спартака»: у какого-то молодого парня появится шанс

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход защитника красно-белых Лукаса Айртона в бразильский «Фламенго». Его слова передает «РБ Спорт».

«Если учесть, что у клуба сейчас проблемы с финансированием, необходимо продавать Айртона как можно дороже, чтобы у команды были какие-то средства. Сейчас у какого-то молодого парня появится шанс проявить себя. Это здорово», — сказал Кечинов.

«Не считаю, что это большая потеря именно левого защитника для «Спартака». Команда справится, найдет, кем заменить Айртона», — сказал Самедов.

«Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о переходе Айртона.