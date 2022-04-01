Малкин догнал Ягра по победным шайбам за «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» отметился результативной передачей и заброшенной шайбой.

Таким образом, Малкин догнал чешского нападающего Яромира Ягра по числу победных голов за «Питтсбург». На счету обоих хоккеистов теперь по 78 шайб. Они теперь делят первую строчку по этому показателю в истории клуба.

Напомним, встреча между «Питтсбургом» и «Миннесотой» завершилась победой «Пингвинз» со счетом 4:3 (ОТ).

Счет в матче открыл хоккеист «Питтсбурга» Рикард Ракелль. Мэтт Дамба сравнял счет в матче. Позже Джейк Гюнцель с передачи Евгения Малкина вновь сумел вывести «Питтсбург» вперед. Ракелль удвоил преимущество «Пингвинз». Сократил преимущество гостей игрок «Миннесоты» Фредерик Годро. В дополнительное время матч перевел нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В овертайме решающую шайбу забросил Евгений Малкин.

Таким образом, «Питтсбург» после 69 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 92 очка. «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, набрав 87 баллов.