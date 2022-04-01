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Голкипер «Миннесоты» объяснил, почему Капризов является суперзвездой

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Reuters

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кэм Тальбо поделился мнением о своем одноклубнике — российском форварде Кирилле Капризове.

В ночь на 1 апреля «Миннесота» дома уступила «Питтсбургу» со счетом 3:4. 24-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, которая перевела игру в овертайм.

«Кажется, что Капризов никогда не набирает незначительные очки. Он всегда возвращает нас в игру, забивает победный гол в овертайме, находит способы повлиять на исход матча. И это никогда не происходит в тех играх, когда мы ведем в счете. Он не ищет выгоду для себя.

Капризов выходит на лед, когда все стоит на кону. Вот почему он суперзвезда», — цитирует канадца официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» после 69 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 92 очка. «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, набрав 87 баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий Евгений Малкин догнал чешского форварда Яромира Ягра по числу победных голов за «Питтсбург».

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Хоккей. НХЛ
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