Латыпов рассказал, как пережил промахи на последнем огневом рубеже эстафеты ОИ-2022

Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своих промахах на последнем огневом рубеже мужской эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на ОИ-2022. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество команды над остальными соперниками.

«Последняя стойка мне не снится. Все прошло, выводы сделаны. Неприятно, это остается. Опыт, который я прожил и пережил. Это сделало меня только сильнее.

Старался сразу это убрать, ведь надо было дальше готовиться к масс-старту. Посмотрел, какие моменты можно было в дальнейшем исправить, ведь Олимпиада на этом не закончилась. Надо было дальше двигаться, не уходить в себя, в какое-то уныние.

У всех бывают неудачные гонки. Это не повод расслабиться или сдаться. Иностранные спортсмены не подходили лично, но писали, поддерживали. Я обсудил с тренером, двигаемся дальше. Сейчас не так много времени, чтобы обсуждать пройденный этап», — приводит слова биатлониста «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов) по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России, который проходит в Тюмени.