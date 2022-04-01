Бывший спортивный директор «Спартака» назвал клуб РПЛ с сильнейшими российскими игроками

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением, у какого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) будет преимущество в случае ухода легионеров.

«Кто сильнее без легионеров: «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» трудно представить без легионеров. У них вся сила в иностранных футболистах, это игроки другого уровня.

У «Зенита» за счет легионеров огромнейшее преимущество, даже рядом у нас в чемпионате никого нет. Если уедет пять бразильцев, у сине-бело-голубых будут большие проблемы.

По российским игрокам большое преимущество у «Динамо», очень сильный русский костяк», — приводит слова Шикунова «Спорт день за днем».

После 22-го тура в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит» (48 очков). На пять баллов отстает столичное «Динамо». Замыкает тройку лидеров — ЦСКА (42). «Спартак» расположился на девятой строчке.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что в руководстве красно-белых из-за финансовых проблем задумались об отказе от легионеров.