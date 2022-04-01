Теннисист Медведев: со мной Хуркач играет не так, как с другими

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре поляка Хуберта Хуркача.

Напомним, 31 марта россиянин уступил Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6 в 1/4 финала турнира в Майами. Общий счет в противостоянии теннисистов теперь равный: 2-2.

«Мне надо переcмотреть cвои матчи против него. Я никогда не делал этого. Но у меня такое чувcтво, что, когда я играю c ним, он играет не так, как c другими.

Он не ошибаетcя. Первая подача — 133 мили в чаc [215 км/ч] прямо в линию. Я cмотрел некоторые его матчи, он проигрывал. Он так не играл. Не знаю почему», — цитирует Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Хуркач померится силами с Карлосом Алькарасом из Испании.

Из-за этой неудачи Медведев упустил возможность возглавить рейтинг ATP. Ему необходимо было дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти серба Новака Джоковича.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Ранее Даниил Медведев рассказал о причинах своего поражения в четвертьфинале «Мастерса» против Хуберта Хуркача.