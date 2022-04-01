Резцова: Шашилов – никакой тренер для наших биатлонисток

Трехкратная олимпийская чемпиона Анфиса Резцова заявила, что Михаил Шашилов не подходит для работы старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«Шашилов – никакой тренер для наших девочек. Однако на смену ему пока никого не нашли. Думаю, что Кристина (дочь Анфисы Резцовой. — «Газета.Ru») будет готовиться к следующему сезону самостоятельно под присмотром Виталия Норицына. А по Каминскому у меня нет вопросов, осуждать его не могу», — приводит слова олимпийской чемпионки РИА «Новости».

Сегодня, 1 апреля, в Тюмени состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), на котором была оценена работа старших тренеров национальной команды в сезоне. Деятельность Юрия Каминского и Михаила Шашилова была признана удовлетворительной.

На минувших Олимпийских играх — 2022 в Пекине российские биатлонисты завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.

Ранее чемпион мира по биатлону, а ныне тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских биатлонистов от международных стартов.