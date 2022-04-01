Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00

Резцова: Шашилов – никакой тренер для наших биатлонисток

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпиона Анфиса Резцова заявила, что Михаил Шашилов не подходит для работы старшим тренером женской сборной России по биатлону.

«Шашилов – никакой тренер для наших девочек. Однако на смену ему пока никого не нашли. Думаю, что Кристина (дочь Анфисы Резцовой. — «Газета.Ru») будет готовиться к следующему сезону самостоятельно под присмотром Виталия Норицына. А по Каминскому у меня нет вопросов, осуждать его не могу», — приводит слова олимпийской чемпионки РИА «Новости».

Сегодня, 1 апреля, в Тюмени состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), на котором была оценена работа старших тренеров национальной команды в сезоне. Деятельность Юрия Каминского и Михаила Шашилова была признана удовлетворительной.

На минувших Олимпийских играх — 2022 в Пекине российские биатлонисты завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.

Ранее чемпион мира по биатлону, а ныне тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских биатлонистов от международных стартов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+