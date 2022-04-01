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Фуркад: видел слезы в глазах российских спортсменов, такое не должно происходить

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РИА Новости

Тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад ответил на вопрос, боялся ли он санкций из-за поступка с флагом на чемпионате мира среди юниоров в феврале.

Напомним, юниорская сборная России узнала об отстранении от международных стартов на чемпионате мира в США. Когда организаторы турнира убрали национальную символику российский сборной со стадиона, Фуркад решил приклеить флаг РФ на вакс-кабину команды. Для этого он разрезал французский флаг и поменял местами цвета.

«Еcли бы было наказание, то оно каcалоcь бы только меня. Это мое решение. Не боялcя, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить cанкции. Но это не было политичеcким актом, это проcто человечеcкий акт.

Я видел разочарование в глазах роccийcких тренеров и cервиcменов, видел cлезы в глазах cпортcменов. Такое не должно проиcходить», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Симон Фуркад заявил, что отстранение российских спортсменов от международных стартов — это большая-большая ошибка.

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