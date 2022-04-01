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Полузащитник сборной России не перейдет в «Спартак»

Источник: «Спартак» не заинтересован в приобретении Черышева

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Московский «Спартак» не собирается заключать контракт с хавбеком испанской «Валенсии» и сборной России Денисом Черышевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

31 марта отец футболиста сообщил, что хотел бы, чтобы его сын перешел в «Спартак».

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за «летучих мышей» 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В 33 встречах за национальную команду России Черышев забил 12 мячей и сделал пять голевых пасов.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.

Ранее спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с клубом и не вернется в Россию.

Контракт Кварацхелии с казанским «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Футбол. Чемпионат России
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