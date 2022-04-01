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Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему уход легионеров не станет трагедией для клуба

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном уходе всех иностранных футболистов из столичной команды.

Напомним, 31 марта появилась информация, что руководство красно-белых из-за финансовых проблем задумалось об отказе от легионеров.

«Это непроверенная информация. Но особой трагедии не будет, если иностранцы уйдут. Сейчас в них нет особой надобности. Легионеры нужны, чтобы играть в Европе, а в местном чемпионате можно играть без них.

Также легионеры нужны, чтобы у них учились отечественные футболисты. Нам не нужны средние и слабые иностранцы. Здесь переживать нечего. У нас по пальцам можно пересчитать сильных иностранцев», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ) приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

Ранее спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об уходе иностранных футболистов из клубов РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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