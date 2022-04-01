Посол Украины в Катаре призвал исключить РФС из ФИФА

Посол Украины в Катаре Андрей Кузьменко призвал исключить Российский футбольный союз (РФС) из числа входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА) национальных ассоциаций.

31 марта на заседании 72-го конгресса ФИФА вопрос приостановления членства или исключения РФС не рассматривался. Также в Дохе было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА.

Кузьменко присутствовал на мероприятии в качестве наблюдателя.

«Думаю, их нужно исключить из этой ФИФА», — цитирует дипломата ABC.

В конце февраля ФИФА и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) запретили роccийcким командам учаcтвовать в международных cоревнованиях. РФC подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле–мае.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на признание русского языка одним из официальных в ФИФА.