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Тарасова отреагировала на слова министра спорта Британии о России

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о том, что что Россия считается изгоем на мировой арене спорта.

«Это факт. Мы изгои на спортивной арене. Он прав. К сожалению, это правда, неприятная, но правда», — цитирует Тарасову «СЭ».

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о роли президента МОК Томаса Баха в проблемах российских спортсменов.

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