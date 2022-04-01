В Катаре призвали болельщиков не показывать радужные флаги во время ЧМ-2022

Председатель Национального контртеррористического комитета МВД Катара генерал-майор Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари заявил, что радужные флаги могут быть отобраны у болельщиков на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Если болельщик поднял радужный флаг, а я отобрал его у него, это не потому, что действительно хочу оскорбить его, а чтобы защитить его. Потому что если не я, то кто-то другой может на него напасть. Не могу отвечать за поведение всего народа.

Если вы хотите выразить свое мнение о ситуации (с ЛГБТК), сделайте это в обществе, где такое поведение принимается.

Мы понимаем, что этот человек купил билет, приехал сюда, чтобы посмотреть игру, а не демонстрировать политические жесты или что-то, что у него на уме. Смотрите футбол. Не оскорбляйте все общество из-за этого», — приводит слова Аль-Ансари The Associated Press.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится сегодня,1 апреля, в столице Катара, Дохе. Это первый случай, когда турнир пройдет на Ближнем Востоке и в Северном полушарии на стыке осени и зимы.

Ранее стали известны все возможные участники финальной стадии чемпионата мира — 2022. 29 команд уже отобрались на ЧМ, еще шесть поборются за оставшиеся три путевки в Катар.