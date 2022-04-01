Баринов: сейчас задача — не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года

Хавбек московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, как отказался от употребления алкоголя во время сезона.

«Откуда взялся запрет на алкоголь во время сезона? В первую очередь ужесточил самоконтроль после травмы «крестов». Не употреблял алкоголь с августа прошлого года и до декабря. Только за неделю до отпуска выпил бокал пива после игры.

Почему? Не знаю. Не то чтобы я поставил ультиматум себе, просто так решил. Сейчас задача — не прикасаться к алкоголю от Нового года до Нового года», — приводит слова игрока «СЭ».

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел за «железнодорожников» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

«Локомотив» после 21-го матча располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 14 очков.

Ранее Дмитрий Баринов поделился мнением об уходе Маркуса Гисдоля. Немецкий специалист был назначен в октябре 2021 года, однако не проработал в клубе и года.