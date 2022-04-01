Вяльбе будет переизбираться в совет FIS, несмотря на отстранение россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Совет FIS, который будет избран на два года с 2022 по 2024 год, будет состоять из 21 члена, в том числе: президент FIS, 18 избранных членов и два представителя спортсменов», — сказано в заявлении.

Она была избрана в совет FIS летом прошлого года. Заседание выборной генеральной ассамблеи пройдет 26 мая в Милане.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Сейчас отечественные спортсмены принимают участие в чемпионате России.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее Наталья Непряева оценила уровень проведения чемпионата России по лыжным гонкам.