Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00

Тихонов о приглашении Бьорндалена: постыдились бы

Слушать
Остановить
close
100%
Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о приглашении в сборную России по биатлону Уле Эйнера Бьорндалена.

«Прежде чем делать такое заявление, стоило бы поинтересоваться у самого Бьорндалена, готов ли он этим заниматься. Ни в коем случае не ставлю себе в заслугу, но в моей команде не было звезд, а мы все равно добивались результата. А нашим надо бы постыдиться! Хоть Бьорндалена позовете, хоть Фуркада - нет сейчас конкурентоспособных спортсменов у нас», — передает слова Тихонова РИА «Новости».

Сегодня Виктор Майгуров рассказал, что Союз биатлонистов России (СБР) хотел пригласить бывшего норвежского биатлониста Уле Эйнера Бьорндалена для работы в национальной команде.

Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира по биатлону. Он закончил карьеру биатлониста в 2018 году в возрасте 44 лет.

Сейчас норвежец вместе со своей женой, бывшей белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой, работает в сборной Китая по биатлону. Они были приглашены, чтобы популяризировать этот вид спорта в стране и подготовить местных спортсменов к Олимпийских играм в Пекине.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+