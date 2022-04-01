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Ягудин назвал Тутберидзе гениальной

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РИА «Новости»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о работе Этери Тутберидзе.

«Она — гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда становится понятным, был ли правильным тот или иной переход. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр, вот и все. Она гениальный тренер, повторюсь», — приводит слова Ягудина «Татар-информ».

На Олимпийских играх в Пекине подопечные Этери Тутберидзе, Анна Щербакова и Александра Трусова, заняли первое и второе место в женском одиночном катании. Еще одна ученица, Камила Валиева, стала четвертой, но она также помогла России завоевать золотую медаль в командном турнире.

Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Мориса Квителашвили.

Ранее Алексей Железняков рассказал о состоянии Тутберидзе после Олимпиады.

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