Бывший главный тренер московского «Спартака» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в столичную команду.

«Черышев считается в Испании действительно большим футболистом. Все помнят, что он вышел из системы мадридского «Реала», и это достойно уважения. Да, в этом сезоне он играет не так много, как хотелось бы, но, когда Денис выходит на поле, всегда выделяется, обостряет игру. Для «Спартака» это был топ-трансфер», — приводит слова Рианчо «Рейтинг букмекеров».

Денис Черышев родился в Нижнем Новгороде, но никогда не выступал за российские клубы. Он является воспитанником мадридского «Реала», за основную команду ему удалось сыграть лишь два матча.

В Испании он выступал также за «Севилью» и «Вильярреал». Сейчас россиянин является игроком «Валенсии». В этом сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах своей команды в чемпионате Испании, на его счету лишь одна голевая передача.

На днях его отец заявил, что хотел бы, чтобы игрок перешел в «Спартак». После этого появилась информация, что в московском клубе не планируют подписывать контракт с Черышевым.