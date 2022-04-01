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Баринов одним словом описал поражение от Хорватии в отборе ЧМ-2022

Баринов о поражении от Хорватии: если по-русски сказать: мы тогда обосрались

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о поражении национальной команды в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

«Если по-русски сказать: мы тогда обосрались. Сыграло еще то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа... Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались. Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная России уступила Хорватии со счетом 1:0. Этот результат обеспечил его команде выход в стыковые матчи. 24 марта национальная команда должна была сыграть против Польши, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) была отстранена от международных матчей под эгидой организации.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Хорватия вышла в финальную часть напрямую, благодаря победе над Россией.

Ранее Дмитрий Баринов рассказал, что летом может уехать из «Локомотива» в Европу.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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