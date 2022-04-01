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Волочкова оценила фотосессию Медведевой для мужского журнала Maxim

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Maxim

Известная российская балерина Анастасия Волочкова осталась довольна новой фотосессией фигуристки Евгении Медведевой для журнала Maxim.

«Медведева — красивая девушка, она может делать все, что хочет. Пусть лучше люди смотрят на красивые женские тела, чем на тот негатив, которым сегодня заполнен телевизор и интернет. У Жени красивое спортивное тело, она столько трудилась. Красивое тело — это не только дар Бога, но еще и большой физический труд, работа над собой», — передает слова Волочковой «Матч ТВ».

1 апреля в продаже появился журнал Maxim, где на обложке будет представлена Евгения Медведева. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Это уже не первый раз, когда отечественные фигуристки появляются на обложке глянцевого журнала в полуобнаженном виде. Героиней мартовского выпуска журнала Maxim прошлого года стала еще одна представительница российского фигурного катания – Елизавета Туктамышева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр и чемпионкой мира.

Ранее Евгения Медведева рассказала о личной жизни фигуристок.

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