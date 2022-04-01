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Жулин о словах финской фигуристки: ей голову нужно менять

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин отреагировал на слова финки Лауры Леписто о российских фигуристках.

«Не согласен с ее высказыванием. Кто такая Лаура Леписто, чтоб оценивать наших фигуристок?! Плакали от счастья может быть. Когда идет борьба за первое место, можно поплакать. Кто-то занимает второе место, плачет, а потом понимает, что это шедевр! Леписто сказала, что многие фигуристки — еще девочки, это была последняя капля и нужно что-то менять. Вы согласны с этим? Считаю, ей голову нужно менять!», — цитирует Жулина Sport24.

Напомним, что Леписто заявила, что российские фигуристки сломлены и несчастливы.

На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристки завоевали сразу три медали: Анна Щербакова стала победителем в женском одиночном катании, Александра Трусова — второй. Камила Валиева, лидирующая после короткой программы, в итоге стала четвертой. Самой юной российской фигуристке на момент Игр было 15 лет. Она, несмотря на допинговый скандал вокруг своей персоны, смогла выступить в соревнованиях женщин-одиночниц.

Сейчас российские фигуристы не могут принимать участие в международных соревнованиях.

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