Медведева изобразила гейшу и исполнила один прыжок на шоу в Москве

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане - 2018, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступила в образе гейши на ледовом фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Спортсменка каталась под композиции из саундтрека к фильму «Мемуары гейши», которые использовала для своей произвольной программы в сезоне-2018/19.

Однако тогда она исполняла семь прыжковых элементов, а в шоу-программе ограничилась одним тройным сальховом. Прыжок получился чистым.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу «Ледниковый период» на первом канале.

В апреле Медведева появилась на обложке мужского журнала Maxim.

Ранее Анастасия Волочкова оценила фотосессию Медведевой для мужского журнала Maxim.