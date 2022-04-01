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Кондратюк вернулся к программе, за которую Медведева его поцеловала

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командном турнире, чемпион России и Европы Марк Кондратюк выступил на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под композицию «After The Nightmare» группы The Dark Tenor».

Под эту музыку Кондратюк исполнял произвольную программу в сезоне-2020/21. Тогда он успешно выступил с этим номером на Кубке Первого канала, за что его поцеловала капитан команды «Время первых» Евгения Медведева.

Кондратюк исполнил два четверных сальхова в ходе шоу-проката.

Марк Кондратюк на Олимпийских играх в Пекине стал обладателем золотой медали в командном турнире. Помимо него нашу страну представляли Камила Валиева, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Отечественным фигуристам пришлось пропустить чемпионат мира, прошедший в конце марта в Монпелье. Анна Щербакова, а также Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева изобразила гейшу и исполнила один прыжок на шоу в Москве.

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