«Рубин» проиграл последней команде РПЛ

Основные действия разворачивались уже во втором тайме. Счет в этом матче открыл Герман Онугха на 56 минуте встречи. Но уже через четыре минуты «химчане» усилиями Дениса Глушакова смогли отыграться, а через две минуты вырвались вперед. Гол на счету Ильи Кухарчука. Лишь под занавес встречи казанцы сравняли счет. Мяч в свои ворота отправил защитник «Химок» Дмитрий Тихий. На последней минуте матча белорусский защитник «Химок» Захар Волков остался один в штрафной соперника и головой поразил ворота Юрия Дюпина, сделав счет 2:3. На последних секундах добавленного времени гости побежали в контратаку и смогли забивать четвертый мяч, но голкипер сборной России не дал им увеличить счет.

После этой победы «химчане» покинули последнее место и даже зону вылета в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На нижнюю строчку опустилась «Уфа», которая проведет свой матч завтра против «Крыльев Советов».

«Рубин» же остался на десятой позиции. Стоит отметить, что для подопечных Леонида Слуцкого это уже пятое поражение в семи последних матчах. Команда лишилась почти всех своих легионеров (остался только марокканец Тальби).

Ранее команду покинула главная звезда — Хвича Кварацхелия. В клубе рассказали, почему решили расторгнуть с ним контракт.