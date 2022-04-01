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Кацалапов одним экспрессивным словом описал свои эмоции после отстранения российских фигуристов от ЧМ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в команде Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал, как отреагировал на отстранение российских фигуристов от чемпионата мира – 2022.

«Не знаю, как помягче выразиться по этому поводу. «Огорчение». Скажу, что это было «огорчение». Я вообще не смотрел ни одного проката на чемпионате мира, не следил», — передает слова Кацалапова корреспондент «Газеты.Ru».

Также фигурист поинтересовался у своей партнерши, не смотрела ли она выступления на чемпионате мира.

«Нет. Только один раз услышала, как кто-то в автобусе обсуждал оценки, а так ничего не знала», — ответила Синицина.

На Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов в паре с Викторией Синициной в составе сборной России стал победителем в командном турнире. Помимо них нашу страну представляли Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Кацалапов — первый в истории двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях. В 2014 году он это сделал в паре с Еленой Ильиных.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова исполнила программу, забракованную в ходе олимпийского сезона.

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