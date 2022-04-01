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Билялетдинов о жеребьевке ЧМ-2022: потерял интерес так же, как и к Паралимпиаде

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РИА Новости

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о жеребьевках финальной стадии чемпионата мира 2022 года.

«У меня к жеребьевке был прохладный интерес. Я даже не знаю состав групп. К этому ЧМ у меня прохладное отношение. Потихонечку изучу, но пока не до этого. Тем более турнир в декабре будет. Еще насмотримся. Конечно, потеря интереса у меня из-за отсутствия сборной России. У меня так и к Паралимпиаде потерялся интерес, когда наших отцепили, хоккей не буду смотреть. Но смотрю чемпионаты России. Например, по лыжным гонкам, хоть раньше и не смотрел. Пусть, некоторые виды спорта и не мои, но видно, над чем надо работать», — сказал Билялетдинов.

В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Валерий Масалитин заявил, что ему неинтересна жеребьевка из-за отсутствия сборной России.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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