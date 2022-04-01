Деменко рассказал, почему не смотрел жеребьевку ЧМ-2022

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о прошедшей в Дохе жеребьевке чемпионата мира 2022 года.

«Я еще и не смотрел, если честно. России нет, я и не смотрел ничего», — сказал Деменко.

В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Напомним, что сборная России не сможет принять участие в финальной части чемпионата мира в Катаре. После отстранения российских футболистов Международной федерацией футбола (ФИФА) поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд, где в финальном стыковом матче обыграли Швецию.

Также европейский континент на чемпионате мира-2022 будут представлять Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Португалия и Польша. Еще один представитель Европы будет определен среди пары Украина-Швеция в июне этого года.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил о потере интереса к жеребьевке.