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Кондратюк заявил, что иностранные фигуристы проигнорировали его уникальный каскад

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский фигурист, олимпийский чемпион Пекина-2022 Марк Кондратюк ответил на вопрос, была ли реакция со стороны иностранных фигуристов на уникальный каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов.

Он исполнил данный элемент в личном прыжковом турнире «Влюбленные в фигурное катание». Каскад из двух четверных прыжков оказался самым сложным на турнире, благодаря чему Кондратюк одержал победу и получил чек на 500 тыс. руб.

«Была ли какая-то реакция на мой каскад среди иностранных фигуристов? Не знаю. Я смотрю соцсети, но какой-то международной реакции не увидел. Мне писали мои друзья и знакомые.

Было ли видео этого каскада где-то? Видео появлялось где-то в прессе, так что это задокументировано», — передает слова Кондратюка корреспондент «Газеты.Ru».

Марк Кондратюк на Олимпийских играх в Пекине стал обладателем золотой медали в командном турнире. Помимо него нашу страну представляли Камила Валиева, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов заявили, что могут уйти из спорта, если ISU не допустит россиян до турниров.

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