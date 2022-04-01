Президент ФИФА рассказал, что повлияет на судьбу сборной России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о судье сборной России.

«CAS будет решать, все зависит от их решения», — приводит слова Инфантино РИА «Новости».

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях подконтрольными этим организациям.

Московский «Спартак» должен был сыграть впервые за 10 лет в 1/8 Лиги Европы, а сборная России — с Польшей в рамках стыкового матча отбора к чемпионату мира. Но после отстранения российских футболистов поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд. Во втором стыковом матче подопечные Чеслава Михневича переиграли Швецию 2:0 и вышли в финальную часть турнира в Катаре.

Российский футбольный союз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае.

Ранее сообщалось, что в Катаре прошла жеребьевка финальной части чемпионата мира-2022. В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.