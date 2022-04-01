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В сборной Украины заявили о желании сыграть с английским клубом на «Уэмбли»

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Kacper Pempel/Reuters

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал, какой видит подготовку своей команды к стыковому матчу отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.

«Мы могли бы, например, сыграть на «Уэмбли» против лондонского клуба. Это был бы хороший товарищеский матч. Это стало бы неплохой подготовкой для отборочной игры против шотландцев. Мы должны играть, потому что без игр будет очень сложно играть с Шотландией», — приводит слова Петракова The Guardian.

Украинская сборная проведет свой стыковой матч против Шотландии в июне этого года.

Напомним, что сборная России не сможет принять участие в финальной части чемпионата мира в Катаре. После отстранения российских футболистов Международной федерацией футбола (ФИФА) поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд, где в финальном стыковом матче обыграли Швецию.

Также европейский континент на чемпионате мира-2022 будут представлять Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Португалия и Польша.

Финальная часть чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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