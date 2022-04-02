Колыванов: Роналду больший атлет, чем Месси

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» дал оценку одним из лучших футболистов в истории, многократным обладателям «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду.

«Роналду больший атлет, чем Месси. Вполне возможно, что португалец сыграет в 2026 году. Слава богу, что они прошли без травм всю карьеру», — сказал 54-летний экс-футболист.

Специалист также высказал мнение о причинах поражения сборной Италии в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 по футболу.

«Что Италии помешало выйти на чемпионат мира? Им помешала домашняя игра со Швейцарией, когда Жоржиньо не забил пенальти. Они шли в отборе первыми, но после Евро что-то произошло. Может, итальянцы сильно в себя поверили. Не так тщательно подходили к моментам, думая, что еще могут забить. Они же дома четыре очка потеряли.

С Северной Македонией у Италии не было моментов. Да, они контролировали игру, но соперник грамотно оборонялся.

Итальянцы собирали команду четыре года назад. Тогда они выходили на поле, понимая, что надо доказывать. Когда они выиграли Евро, подумали, что сыграют на этой волне. Это могло сыграть с ними злую шутку», — заявил Колыванов.

Ранее Колыванов выделил фаворитов после жеребьевки финальной части ЧМ-2022.