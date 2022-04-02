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Емельяненко покинул пост председателя Союза ММА России из-за разногласий с руководством

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РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко покинул пост председателя Союза ММА России. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, причиной этому стали разногласия с руководством, а именно с Радмиром Габдуллиным и Ленарой Ганеевой.

«Для меня невероятно важно сохранить с вами дружеские и теплые отношения. Я благодарен Вам за все эти годы совместного развития спорта в России», — заявил Емельяненко.

Также боец отметил, что в будущем может вернуться к своей должности.

«Возможно, если что-то изменится, я вернусь к работе в российском Союзе», — сказал спортсмен.

Напомним, в своем последнем бою 45-летний Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер поделился информацией о подготовке к организации прощального поединка российского бойца MMA Федора Емельяненко.

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