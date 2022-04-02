Испания и Германия встретятся на групповом этапе чемпионата мира-2022

Вчера, 1 апреля в Дохе прошла жеребьевка финальной части чемпионата мира 2022 года. В этой стадии турнира примут участие 32 команды из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Некоторые участники еще не определены.

По итогам жеребьевки сборная Испании встретится с командой Германии в группе E.

Последний раз испанцы встречались со сборной Германии в рамках чемпионатов мира в 2010 году на стадии полуфинала. Тогда немецкие футболисты потерпели поражение со счетом 0:1, а сборная Испании завоевала золотые медали мундиаля.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А. Катар, Сенегал, Эквадор и Нидерланды.

Группа B. Англия, Иран, США и Шотландия/Украина/Уэльс.

Группа C. Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

Группа D. Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания и Тунис.

Группа E. Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия и Япония.

Группа F. Бельгия, Канада, Марокко и Хорватия.

Группа G. Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун.

Группа H. Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, который в настоящий момент выступает за «Тобол», поделился ожиданиями о том, что российские болельщики будут поддерживать сборную Сербии на чемпионате мира 2022 года по футболу в Катаре.