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Соперники России решили бойкотировать матч отбора к ЧМ по баскетболу

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РИА Новости

Федерации баскетбола Италии заявила, что бойкотирует отборочный матч чемпионата мира с командой России в случае ее допуска. Об этом сообщается на сайте организации.

«В результате решений других европейских стран, Федерация баскетбола Италии решила, что национальная команда не примет участие в пятом матче первого квалификационного этапа отбора к чемпионату мира 2023 года против сборной России. Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии, которые также входят в одну группу с командой Италии», — заявил деятель итальянского олимпийского движения Джованни Петруччи.

Напомним, что встреча между Россией и Италией запланирована на 1 июля.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) заявила, что сборные России, а также отечественные клубы и официальные лица не будут допущены до соревнований под эгидой организации.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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Баскетбол. Сборная России
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