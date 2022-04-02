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Симон Фуркад поделился предположениями о сроках отстранения российских биатлонистов

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Matthias Balk/Global Look Press

Чемпион мира по биатлону, а ныне тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад поделился предположениями о сроках отстранения российских биатлонистов.

Напомним, 29 марта исполнительный комитет IBU принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

«Уверен, что оно будет длиться до тех пор, пока продолжается спецоперация России на Украине. Но, еще раз повторю, что исключение спортсменов — это огромная ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или на что-то повлиять», — заявил Фуркад «Матч ТВ».

Спортсмен также подчеркнул, что удивлен решением IBU отстранить биатлонистов из России от соревнований.

«Не скажу, что ожидал. Мне кажется, что IBU просто следует тому пути, по которому идут другие федерации. Возможно, на них из-за этого оказывается давление», — сказал чемпион мира.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на поступок французского биатлониста Симона Фуркада на чемпионате мира среди юниоров.

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