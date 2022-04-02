Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

Российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по голам за календарный месяц.

В ночь на 1 апреля «Миннесота» дома уступила «Питтсбургу» со счетом 3:4. 24-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, которая перевела игру в овертайм.

Для Капризова этот гол стал 14-м в марте. Форвард установил новый рекорд «Уайлд» по количеству заброшенных шайб за календарный месяц. До этого 13 голов за месяц удавалось забить лишь канадцу Эрику Стаалу в феврале 2018 года.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 65 встречах, в которых ему удалось забросить 38 шайб и сделать 45 результативных передач.

«Питтсбург» после 69 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 92 очка. «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции, набрав 87 баллов.

Ранее сообщалось, что Малкин повторил рекорд Ягра по победным шайбам, Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты» за месяц.