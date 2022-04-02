Олимпийская чемпионка по биатлону из Франции объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по биатлону из Франции Анаис Бескон объявила о завершении профессиональной карьеры.

Это супер эмоционально. Очень сложно. Я много плакала сегодня, даже когда я проснулась утром и осознала, что сегодня мой последний день и моя последняя гонка на Кубке мира. Мне очень грустно, но я также с нетерпением жду того, что будет дальше», — сказала спортсменка в прощальном видео, опубликованном Международным союзом биатлонистов (IBU) на своем официальном You-Tube-канале.

Французская биатлонистка является олимпийской чемпионкой в смешанной эстафете, двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете, чемпионкой мира 2016 года в смешанной эстафете и шестикратной вице-чемпионкой мира. Бескон — одна из ведущих французских биатлонисток с начала 2010-х годов.

Ранее чемпион мира по биатлону, а ныне тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад поделился предположениями о сроках отстранения российских биатлонистов.