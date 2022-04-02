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Новые и современные спортивные объекты откроются в ЕАО

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Дирекция Универсиады-2019 

Новые и современные спортивные объекты откроются в Еврейской автономной области. Об этом сообщает ЕАОMedia источник в правительстве области.

«Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений политики, которую проводит правительство региона и губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. За последние два года в регионе уже появилось несколько новых объектов. В Биробиджане — крытый каток с искусственным льдом, а в Облучье — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Кроме того, новые площадки для занятий спортом строятся во всех населенных пунктах региона. Все это способствует развитию массового спорта более доступным», — говорится в заявлении.

Начальник областного департамента физической культуры и спорта Александр Гарнага рассказал о планах на новостройки.

«В первую очередь мы должны провести все спортивные соревнования, запланированные на этот год. Также обязаны обеспечить сборным командам ЕАО участие в различных соревнованиях. Третья задача — вовлечение населения в занятия физкультурой», — сказал специалист.

Ранее трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился мнением о приглашении в сборную России по биатлону Уле-Эйнера Бьорндалена.

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