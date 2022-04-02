В дерби команд российских голкиперов НХЛ «Айлендерс» победил «Рейнджерс»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилось Нью-Йоркское дерби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Рейнджерс» принимали «Айлендерс».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных гостей льда.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас, Мэтт Мартин и Мэтью Барзал. Российский голкипер Семен Варламов оформил шат-аут, совершив 27 сейвов из 27 бросков по его воротам.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил три гола и сделал 15 сейвов. Нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
По итогам встречи, «Рейнджерс» потерпела первое поражение в последних пяти матчах и занимает третье место в Восточной конференции, «Чикаго» — девятые на Востоке с третьей победой подряд.
В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
Ранее на стадионе «Амали-арена» в Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местные «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхокс».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.