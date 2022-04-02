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Тренерский совет СБР дал оценку за сезон работе Шашилова и Каминского

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Союз биатлонистов России

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) дал оценку работе старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова и работе старшего тренера мужской национальной команды Юрия Каминского. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Оба специалиста получили удовлетворительную оценку.

В случае с Шашиловым решение было принято большинством голосов — 23 члена совета проголосовали за «удовлетворительно», пять членов — за «неудовлетворительно». Что касается Каминского, 36 «за» при одном воздержавшемся.

Всего по регламенту могут быть две оценки — удовлетворительно или неудовлетворительно.

Под руководством Шашилова женская сборная России на Олимпийских игра 2022 года завоевала серебряную медаль в эстафете.

Под началом Каминского в Пекине мужская сборная России выиграла бронзовую медаль в смешанной эстафете, также Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования.

Специалисты были назначены на свои должности старших тренеров команды в мае 2020 года.

Ранее трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился мнением о приглашении в сборную России по биатлону Уле-Эйнера Бьорндалена.

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