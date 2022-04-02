Тухель поддержал болельщиков в протесте против покупки «Челси» семьей Рикеттс

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поддержал болельщиков в желании высказывать свое возражение против покупки клуба семьей Рикеттс. Об этом сообщает Daily Mail.

На игру с «Брентфордом» на домашнем стадионе «Челси», которая состоится сегодня, 2 апреля, в 17.00 по московскому времени, запланированы несколько акций протеста, люди обеспокоены противоречивой религиозной позицией членов семьи Рикеттс, одной из четырех групп, намеревающихся купить «Челси».

Отметим, что более 20 тысяч человек подписали онлайн-петицию против Рикеттсов, ссылаясь на старое опубликованное электронное письмо, в котором Джо Рикеттс, 80-летний глава семейства, назвал мусульман своими врагами.

«Вы должны столкнуться с последствиями и понести ответственность, когда позволяете себе подобное. Если одним из последствий будет протест болельщиков, вам придется с этим смириться», —заявил Тухель.

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