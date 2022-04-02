Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00

Тухель поддержал болельщиков в протесте против покупки «Челси» семьей Рикеттс

Слушать
Остановить
close
100%
Reuters

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поддержал болельщиков в желании высказывать свое возражение против покупки клуба семьей Рикеттс. Об этом сообщает Daily Mail.

На игру с «Брентфордом» на домашнем стадионе «Челси», которая состоится сегодня, 2 апреля, в 17.00 по московскому времени, запланированы несколько акций протеста, люди обеспокоены противоречивой религиозной позицией членов семьи Рикеттс, одной из четырех групп, намеревающихся купить «Челси».

Отметим, что более 20 тысяч человек подписали онлайн-петицию против Рикеттсов, ссылаясь на старое опубликованное электронное письмо, в котором Джо Рикеттс, 80-летний глава семейства, назвал мусульман своими врагами.

«Вы должны столкнуться с последствиями и понести ответственность, когда позволяете себе подобное. Если одним из последствий будет протест болельщиков, вам придется с этим смириться», —заявил Тухель.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменении в расписании ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+