Российские хоккеисты «Сент-Луиса», набравшие в сумме четыре очка, проиграли «Эдмонтону»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местный «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс, а также Зак Хайман, который оформил дубль.

За «Сент-Луис» забивали Роберт Томас, Брэйден Шенн и Иван Барбашев (также отдал голевую передачу) и российский нападающий Павел Бучневич, забросивший две шайбы в ворота соперника.

В овертайме точный бросок Макдэвида, оформившего по итогу дубль, принес победу «нефтяникам».

Стоит отметить, что Бучневич в этой игре обновил собственный рекорд по количеству голов в одном сезоне НХЛ, и теперь на его счету 23 заброшенных шайбы, что на две больше, чем в его лучшем показателе в сезоне-2018/2019.

«Эдмонтон» победил в третьем матче подряд.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Семен Варламов оформил шат-аут, совершив 27 сейвов из 27 бросков по его воротам, и покорил достижение 1926 года.