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В СБР рассказали, как планируют заменять иностранную спортивную экипировку во время санкций

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Frank Augstein/AP

Член правления СБР, президент Сахалинской федерации биатлона Андрей Левунин рассказал, как в сборной России планируют заменять иностранную спортивную экипировку во время санкций.

«Первый важный вопрос — есть ли у бренда личный контракт со спортсменом. Если да, нужно понять, как отнесутся к данному контракту другие спортсмены, покупающие и рекламирующие продукцию с тем же производителем. Второй момент — никто не вправе запретить продавать инвентарь индивидуально. Однако спортсмену или его команде придется оплачивать поставки», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Муж двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий также отметил определенные трудности с производством качественной экипировки на территории России.

«У нас в последние годы были попытки наладить местное производство. Каждый прошел круг, пошил одежду, нанес свой логотип. Но вряд ли стоит скрывать, что это скорее было копированием успешных моделей иностранных брендов», — заявил Левунин.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала оценку работы тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

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