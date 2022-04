Овечкина отправили в клуб АХЛ, где это подтвердили: как пошутили над капитаном «Вашингтона»

Обозреватель RMNB (Russian Machine Never Breaks) Иэн Оланд рассказал о забавном случае, который накануне произошел с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

После матча с «Каролиной Харрикейнз», в котором «столичные» потерпели поражение со счетом 1:6, Овечкин пропустил командную тренировку. Позже в клубе сообщили, что капитан «Вашингтона» взял день отдыха.

Это не первый случай, когда российский форвард решает отдохнуть от тренировок. Подобное было в начале января, когда Овечкин пропустил три сбора команды в течение двух недель

Интересно, что за сутки до «выходного» в Twitter NHL Rumor Bot появилась публикация о том, будто Овечкина якобы отправили в фарм-клуб «Вашингтона» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) — «Херши Беарз». А под данным постом эту новость подтвердили и сами «Херши Беарз».

«Привет. Говорит администратор соцсетей «Херши». Команда сейчас находится в самолете на пути в Шарлотт. Не могу ни с кем связаться, чтобы подтвердить эту информацию. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите», — написали в фарм-клубе.

Social media admin here. Team is on a plane to Charlotte. Can't get in touch anyone to confirm this. Someone pls help https://t.co/VTHzpdAqCm