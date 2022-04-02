Капелло заявил, что не общается с журналистами из России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что не общается с российскими журналистами.

75-летний итальянец отказался прокомментировать итоги жеребьевки чемпионата мира — 2022.

«Я не общаюсь с российскими журналистами», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

До этого момента Капелло регулярно давал комментарии российским СМИ. Он не стал уточнять, чем вызвана такая реакция.

В национальной команде России Капелло работал в 2012–2015 годах. Наставник вывел команду на чемпионат мира — 2014, где его подопечные не смогли выйти из группы.

Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На турнире 2018 года в России они в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Напомним, что сборная России не примет участие в чемпионате мира из-за отстранения Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее редакция портала Goal подвела итоги жеребьевки финальной части чемпионата мира — 2022.